Песков раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

Ключевой момент беседы - ситуация в Идлибе

В Кремле уже четыре часа продолжаются переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсуждают пути урегулирования сирийского кризиса с учётом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидеры общались наедине более трех часов, после чего к ним присоединились члены делегаций. Ключевым моментом переговоров двух лидеров стало обострение ситуации в сирийском Идлибе, отметил Песков.

Обстановка там накалилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии. Переговоры российского и турецкого президентов начались с беседы один на один. Перед началом встречи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ещё раз обозначили свои позиции, передает "ТВ Центр".

"Спасибо, что согласились приехать к нам. У нас, как всегда, есть о чём поговорить. А сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора. В начале нашей встречи хочу ещё раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей – это всегда большая трагедия. К сожалению, как я уже говорил Вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали: у сирийской армии серьёзные потери. Поэтому, конечно, нам нужно с Вами обязательно проговорить всё, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся - и я знаю, Вы тоже - очень внимательно и дорожим этим", - заявил Путин.

"Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе очень напряжённая ситуация. Знаю, что весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда, и считаю, что наши сегодняшние шаги, которые будут предприняты, и наши решения, несомненно, облегчат ситуацию. Между нашими странами мы как раз переживаем то время, тот период, когда наши отношения достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее; они продолжают развиваться. Мы считаем и говорим, что нам необходимо продвинуться в этом направлении. И наша самая большая задача заключается именно в том, чтобы продвинуться и развивать эти отношения. И считаю, что мы преуспеем в этом деле", - сказал Эрдоган.

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