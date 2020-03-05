Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Идлибе

Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам

Эскалацию напряжённости в Идлибе, вызванную агрессивными действиями террористических формирований, Владимир Путин обсудил в четверг по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, отмечает "ТВ Центр". Шарль Мишель информировал российского президента о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"