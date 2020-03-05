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Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Идлибе

17:50
  • четверг
  • 05 марта 2020

Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам

Эскалацию напряжённости в Идлибе, вызванную агрессивными действиями террористических формирований, Владимир Путин обсудил в четверг по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, отмечает "ТВ Центр". Шарль Мишель информировал российского президента о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза.

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