"Маленькая крошка": Тарасов и Костенко рассекретили имя новорожденной дочки

Старшую сестренку зовут Милана

Сегодня второй дочери футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко исполнился один месяц.

По этому случаю семья устроила небольшой праздник: заказала торт и шарики, устроила фотосессию. Также молодые родители раскрыли главную интригу - сообщили, что девочку назвали Евой.

"Месяц нашей маленькой крошке Евочке. Очень двоякое чувство: вроде она с нами давно, а вроде и шок, как быстро пролетели дни", - подписала кадр Костенко.

"Поздравляю вашу дочку с первым месяцем. Очень красивое имя", написала - magomadova_elena.

"У меня работает предчувствие!!! Я думала - Яна или Ева - короткие имена!!!", - поделилась zlata_galinskaja.

"Поздравляю! Со вторым реально время летит незаметно!!! Счастье малышке. Прекрасное имя", - пожелала katerina_viktorovna9607.

Ева – третья дочка Тарасова. У футболиста есть 10-летняя дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Затем у Дмитрия родилась 1,5-годовалая дочь Милана от третьего брака с Анастасией Костенко. Малышка – копия своего отца.

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