Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции

Инициативы по внесению поправок в Основной закон выдвинули свыше 30 регионов

Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами и нормативными актами. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас.

Он рассказал, что комиссия продолжает анализировать ряд значимых предложений. По итогам этой работы президенту представят доклад, в котором будет изложена их суть и обоснование, передает "ТВ Центр". По словам Клишаса, инициативы по внесению поправок в Основной закон выдвинули свыше 30 регионов страны. Самым активным участником дискуссии стала Москва. Из столицы рабочей группе поступило около двухсот предложений, которые касались всех сфер. Отдельно Андрей Клишас остановился на поправках, которые в итоге вошли в президентский законопроект. В частности, он разъяснил значение упоминания о Боге в тексте Конституции.

"Когда президент предложил внести поправки в Конституцию, мы с вами слышали очень четкую позицию президента, что положения 1 и 2 главы остаются неизменными. Это основа конституционного строя, это права и свободы человека и гражданина. Светское государство - это закреплено в неизменяемых главах Конституции. Это касается как принципа светского государства, так и положения о том, что граждане России вправе исповедовать какую-то религию, либо не исповедовать никакой. Поэтому когда мы говорим об упоминании о Боге в тексте поправок, там говорится, что предки передали нам идеалы и веру в Бога, это не говорит о том, что Россия отказывается от принципа светского государства. В первую очередь мы должны понимать, что светский принцип государства и светское государство - это государство, которое регулируют на уровне законодательства самостоятельно", - пояснил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрей Клишас.

В тексте президентской поправки, говорится: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Это поправка закрепляет в Конституции, что культурно-исторический аспект лежит в основе идентичности и традиционных ценностей нашего общества.

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