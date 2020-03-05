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Что стоит за визитом Матвиенко в Белоруссию

18:32
  • четверг
  • 05 марта 2020

Москва и Минск подтвердили незыблемость партнерства

Москва и Минск подтверждают незыблемость белорусско-российского стратегического партнерства. Дальнейшее развитие двусторонних связей обсудили в белорусской столице председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава верхней палаты Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

В частности, был отмечен высокий уровень взаимодействия двух стран как на уровне глав государств, так и между российскими и белорусскими парламентариями. Как подчеркнула Валентина Матвиенко, правовую базу двусторонних отношений составляют более 220 действующих межправительственных и межгосударственных договоров. И сейчас ведется работа гармонизации законодательства стран по всем направлениям сотрудничества.

Валентина Матвиенко отдельно выделила тему предстоящей 75-й годовщины Великой Победы. По ее словам, к 9 мая будет выпущен первый за историю Союзного государства военно-исторический атлас  "Дорогами воинской славы 1941-1945-й годы" Председатель Совета Федерации также приняла участие в церемонии возложения венка к стеле "Минск - город герой".

Как заявил ТАСС российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, визит в Белоруссию Матвиенко имеет особое значение, так как подтверждает масштаб, глубину и важность связей, которые наработаны парламентами двух государств.

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