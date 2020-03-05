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Жириновский призвал избавиться от домашних животных

17:30
  • четверг
  • 05 марта 2020

И есть щи с щавелем

Россиянам стоит избавиться от домашних животных из-за коронавируса.
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Такой совет дал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Братья наши меньшие являются переносчиками опасного заболевания. Избавление от домашних питомцев может стать эффективной мерой против коронавируса, считает парламентарий.

Если умер старый питомец, то нового покупать не надо, даже, если "ребенок попросит кошечку", передает ФАН. Также Жириновский посоветовал подумать о питании и предложил есть щи с щавелем для защиты организма от коронавируса.

По данным на 5 марта, сейчас в мире 95 725 тысяч зараженных коронавирусом нового типа. Умерли 3 285 человек, вылечились 53 429. В России известны семь случаев заражения COVID-19.

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