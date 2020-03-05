Украинская певица восхитилась выбором России и нарвалась на травлю в интернете

Она не прекратилась даже после оправдания

Украинская певица Яна Шемаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, поддержала российскую группу Little Big и столкнулась с атакой хейтеров.

Девушка обрадовалась, что Россия отправит именно этот коллектив на "Евровидение" и выразила надежду, что он вернется с конкурса с победой.

Однако украинские СМИ и интернет-пользователи ополчились на певицу, обвинив ее в русофилии. Яне пришлось отключить комментарии к публикации.

"Это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, что у меня в душе <…> Вы, совсем не разобравшись, не попросив дополнительные комментарии от меня, начинаете писать чушь и топить человека ради просмотров", - ответила Яна Шемаева.

Однако гнев возмущенных так и не унялся.

"Надо быть осторожным в высказываниях. Гибнут люди, и как бы нам не хотелось не втягивать в это творчество - это невозможно. Люди увидели поддержку артиста страны-агрессора от популярной украинской певицы. Возмущение естественно", - написала kysilmova.

"Люба поддержка России - это предательство ... Сама провоцируешь людей, а затем ноешь", - заметил ua.igor41igor.

"Little Big заслуживают победы как исполнители, но Россия победы - ни за что", - резюмировал hileta_pro.

В 2020 году "Евровидение" пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. 2 марта стало известно, что Россию на конкурсе представит группа Little Big. В ближайшие дни коллектив представит свой новый хит.

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