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В Москве готовятся к запуску производства незарегистрированных лекарств

18:21
  • четверг
  • 05 марта 2020

Речь идет о препаратах "Диазепам" и "Мидозалам"

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые правила ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов в Россию. Ранее родителям тяжелобольных детей приходилось покупать медикаменты за границей, нарушая закон.

"Закон, как и обещали, мы поправили. 1 марта он вступил в силу. Теперь врачи могут назначать такие лекарства людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России. Чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны. А в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличить заявку на такие лекарства. При этом наша задача – наладить выпуск таких препаратов и в России", - сообщил Мишустин.

Тем временем Московский эндокринный завод начинает собственное производство ранее незарегистрированных в нашей стране лекарственных препаратов - "Диазепама" и "Мидозалама". Их применяют для лечения в том числе больных эпилепсией. Предприятие закупило  итальянское оборудование, и сейчас оно проходит пуско-наладочные работы. Ожидается, что к концу года Минздрав протестирует и зарегистрирует эти препараты, произведенные в столице. А пока на эндокринный завод поступила очередная  партия незарегистрированных противосудорожных лекарств. Их получат пациенты из разных регионов страны. По распоряжению правительства было закуплено более 11 тысяч упаковок медикаментов. В этом году ожидаются и другие поставки.

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