Глава Минфина назвал две исчезающие профессии в России

Их заменят современные технологии

Глава Минфина России Антон Силуанов перечислил профессии, которым грозит исчезновение.

В связи с развитием новых технологий такие профессии, как охранники и бухгалтеры стали отмирать в нашей стране, считает министр.

"Говорят, что Россия - страна охранников. Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Скоро эта профессия будет не то что не нужна, но количество их будет сокращаться", - приводит его слова ТАСС.

Силуанов уточнил, что при наличии действующей системы безопасности пятерых охранников можно заменить одним. Такая же судьба ждет и бухгалтеров.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф перечислил профессии, которые будут востребованы в будущем. Чтобы не остаться без работы в эпоху роботов, необходимо владеть технологией искусственного интеллекта.

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