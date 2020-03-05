Видео задержания похитителя 8-летней дочки полицейского

Девочку нашли живой

Следователи задержали жителя города Нея (Костромская область), подозреваемого в похищении восьмилетней девочки.

Школьница пропала 4 марта по дороге домой. Ребенка искали полицейские, местные жители, волонтеры и спасатели. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пропавшая – дочь полицейского.

Девочку нашли спустя сутки в доме у 36-летнего мужчины. Ее передали медикам, угрозы для ее жизни и здоровья нет, передает ТАСС.

Зачем местный житель похитил дочь полицейского, теперь предстоит разобраться следствию. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего".

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