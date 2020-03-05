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Переговоры Путина и Эрдогана продлились более 5 часов

20:17
  • четверг
  • 05 марта 2020

Их центральным вопросом стала ситуации в сирийском Идлибе

В Москве завершились переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в узком и расширенном составах. Как пишет агентство Anadolu, беседа лидеров заняла 5 часов и 40 минут.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Эрдоган сделают заявление для прессы по итогам переговоров. При этом турецкий телеканал TRT сообщил, что об этом расскажут главы МИД двух государств Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров.

Ключевой момент встречи лидеров – обострение ситуации в сирийском Идлибе. Перед началом переговоров Путин отметил: "Нам нужно с Вами обязательно проговорить всё, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) это не разрушало российско-турецкие отношения".

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