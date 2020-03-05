Путин и Эрдоган нашли решение проблемы сирийского Идлиба

Президенты подписали важный документ

Переговоры России и Турции по Сирии завершились в позитивном ключе, стороны подписали совместный документ по урегулированию ситуации в Арабской республике.

Президент России Владимир Путин отметил, что переговоры с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом были непростыми, однако в ходе шестичасовых переговоров все же удалось выработать единую позицию по сирийскому Идлибу.

"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел", - заявил Путин.

Российский лидер выразил надежду, что документ послужит основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и создаст условия для продолжения мирного процесса в Сирии, пишет "Интерфакс".

В свою очередь Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00:00 6 марта. С 15 марта стороны начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии. Там будет создан 12-километровый коридор безопасности.

В то же время Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, отметил Эрдоган.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"