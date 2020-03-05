Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Форум должен был пройти в начале июня

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил не проводить мероприятие в 2020 году из-за вспышки коронавируса в странах-участницах.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - сообщил ТАСС председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов.

Экономический форум должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-6 июня. В прошлом году в работе ПМЭФ приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира.

Всего из-за коронавируса по всему миру отменили более 400 крупных международных мероприятий. В частности, были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи, Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, Пекинский международный автосалон и другие мероприятия.

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