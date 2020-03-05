Итоги переговоров Путина и Эрдогана в Москве по ситуации в Идлибе

Лидеры согласовали совместный документ

Главная политическая новость дня. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам многочасовых переговоров в Москве выработали совместный документ по нормализации ситуации в Идлибе. Договоренности президентов России и Турции призваны положить конец страданиям мирных сирийцев. Одним из важнейших результатов достигнутых соглашений стало согласование режима прекращения огня в неспокойной провинции. Он вводится с 00:00 пятницы.

К этой встрече и ее итогам, без преувеличения, было приковано внимание всего мира. Президент Турции также особо подчеркнул значение этих переговоров. Ведь от них, в немалой степени, зависит разрешение ситуации в Идлибе. Она обострилась в конце января, когда сирийская армия при поддержке российских ВКС начала зачищать позиции террористов и едва не переросла в полномасштабный военный конфликт между Дамаском и Анкарой, когда 27 февраля под огонь сирийской артиллерии попали турецкие военные, которые находились среди наступающих боевиков. Турция потеряла 36 солдат. Президент Эрдоган требовал всем миром в целом и с помощью сил НАТО, в частности, покарать сирийские власти, а в качестве дополнительного аргумента использовал беженцев, выпустив несколько десятков тысяч мигрантов в Европу. Перед началом переговоров Владимир Путин выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих. Однако напомнил о том, что не все так однозначно в произошедшем.

"В начале нашей встречи хочу ещё раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей – это всегда большая трагедия. К сожалению, как я уже говорил Вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали: у сирийской армии серьёзные потери. Поэтому, конечно, нам нужно с Вами обязательно проговорить всё, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся - и я знаю, Вы тоже - очень внимательно и дорожим этим", - сказал Путин.

После нескольких слов для протокольной видеосъёмки переговоры российского и турецкого лидеров продолжались более шести часов. Сначала с глазу на глаз, затем с участием делегаций обеих стран. То, что они будут непростыми, всем было ясно изначально, ведь оценки происходящего в Сирии у Москвы и Анкары разнятся. Турция пытается убедить весь мир в том, что с режимом Башара Асада нужно покончить и что это именно он атакует мирное население, вынуждая его бежать из собственной страны. Но пока Асад остается законно избранным президентом, турецкая республика оказывает поддержку вооруженной оппозиции, часть которой вполне можно отнести к террористам. Россия всегда говорила о невмешательстве в дела суверенных государств, об урегулировании конфликтов политическим и дипломатическим путем. А также о том, что с террористами нужно бороться, а не использовать их, когда выгодно в своих интересах. Собственно говоря, Владимир Путин в очередной раз напомнил, что уже есть выработанные форматы по урегулированию ситуации в Сирии. Нужно просто соблюдать договоренности.

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз. Сегодня мы подтвердили заинтересованность наших стран в продолжении совместной работы и в рамках Астанинского формата. Именно Астанинский процесс дал в свое время серьезный импульс в контексте сирийского урегулирования. Мы исходим из необходимости соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии. Убеждены, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом", - заявил российский лидер.

"Мы" означает, что стороны по ключевым моментам договорились. Переговоры на высшем уровне завершились подписанием конкретного документа - дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиба от 2018 года.

"Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса. Создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирии между всеми конфликтующими сторонами", - добавил Путин.

Президент Турции, проведя экскурс в историю российско-турецких отношений и заверив в стремлении Анкары к сотрудничеству с Москвой, рассказал о достигнутых договоренностях. В своем ответном слове назвал своего российского коллегу дорогим другом.

"В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня, и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня. Для осуществления устойчивого режима прекращения огня будут предприняты все необходимые шаги. Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства", - сказал Эрдоган.

Министры иностранных дел России и Турции озвучили журналистам полный текст подписанного по итогам переговоров документа, в котором детально расписано, что стороны обязуются сделать.

Россия и Турция начнут с 15 марта совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии от населенного пункта Трумба до поселения Айн эль-Хабр. Как отмечается в протоколе, Россия и Турция как страны - гаранты соблюдения режима прекращения огня в Сирии договорились "прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 6 марта 2020 года" и "создать коридор безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4". "Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны России и Турецкой Республики в течение семи дней", - говорится в документе.

Однако при всех договоренностях турецкий лидер оставил за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. Правда, пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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