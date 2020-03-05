Еще одна девочка из США прилетела в Краснодар удалять родимое пятно

У Деми - гигантский невус на лице

Из Техаса в Россию. Вот уже вторая американская семья привозит своего ребёнка в Краснодар, чтобы вылечить редкое заболевание - врожденный невус. Доктора попытаются вывести родимое пятно, которое может перетечь в злокачественную опухоль с помощью фотодинамических процедур. На родине детям предложили провести порядка 80 дорогостоящих операций.

В аэропорту Краснодара - семья из Техаса. Маленькая Деми с мамой и папой. У девочки врожденный невус - большое родимое пятно на лице. В Россию на лечение они приехали вслед за еще одной американкой семьей, которая вот уже полгода регулярно проходит здесь терапию.

"Я следую за Кэрол и ее дочерью Луной, мы были в одном сообществе в фейсбуке. Она сделала первый шаг и поехала в Россию. Она думала так же, как и я, на счет операции дочери, в Штатах такого нет, и поэтому мы прилетели сюда", - пояснила мать Деми Ан Хоанг Нгуен.

У Деми и ее ровесницы Луны - меланоцитарный невус. Заболевание редкое, встречается у одного процента населения Земли и легко может перетечь в раковую опухоль. Американские врачи делали Луне неблагоприятные прогнозы. В США родителям предложили убрать родимое пятно хирургическим путем. Потребовалось бы около 80 операций и полмиллиона долларов. У семьи таких денег не было. О своей проблеме мама Луны рассказала в социальной сети. С Кэрол связался доктор из России и пообещал помочь.

"Я не понимаю очень много из того, что говорит врач, но он очень милый, приятный человек. Он заботится о Луне как о своей дочери. Мы живём в хорошем месте, приятный район. Единственное - трудно быть вдалеке от семьи, от мужа. Но больница - они крутые!" – сказала мать Луны, Каролина Феннер.

В краснодарской клинике врачи предложили не хирургический способ, а фотодинамическую терапию - более щадящий метод лечения. Специальный препарат накапливается в клетках родимого пятна, а потом под воздействием лазера они отмирают. На их месте появляются здоровые ткани. Чтобы полностью очистить лицо девочки, понадобится полтора года и всего 7 процедур. Две уже завершены. Заметна разница. За несколько месяцев кожа лба почти восстановилась. На очереди - участки вокруг глаз и носа.

"Операция на носу была тяжелее, чем первая, потому что она повзрослела, она трогает нос, много двигается, поэтому иногда идёт кровь. Так тяжелее заботиться, но моя мама здесь, она помогает. У меня получается подольше поспать, но Луна чувствует себя отлично, вы видите - постоянно смеётся", - сообщила мать Луны.

Родимое пятно Деми почти в два раза меньше, чем у Луны. Сколько времени займет лечение, врачи скажут после осмотра и анализов. Первичный прием состоится завтра. Семье дали время отдохнуть после перелета и освоиться в городе.

Виктор Прокушев, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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