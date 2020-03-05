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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

21:18
  • четверг
  • 05 марта 2020

Городские службы переведены в режим повышенной готовности

В Москве ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. 
Собянин рассказал о принятых мерах по профилактике коронавируса

Все службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией перешел на круглосуточный режим работы.

В столице будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы в городе удалось избежать массового распространения инфекции. Однако ситуация все равно остается сложной.

"Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. <…> Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания. Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений", - уточнил Собянин.

Мэр обещал оперативно информировать москвичей о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации в городе.

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