ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокурора Украины отправили в отставку за вялость в работе

22:28
  • четверг
  • 05 марта 2020

Руслан Рябошапка не справился со своими обязанностями

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил вотум недоверия на внеочередном заседании Верховной Рады. За соответствующий документ проголосовали 263 депутата. Этого достаточно для принятия решения об отставке генпрокурора. Процесс стал продолжением смены высоких украинских чиновников. На должности ушедших в отставку министров прежнего кабинета Алексея Гончарука назначены ещё далеко не все. Новый кандидат на должность генерального прокурора пока не объявлен.

Верховная Рада в четверг работала допоздна. На повестке внеочередного заседания - проблема, требующая срочного решения. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка потерял доверие и должен уйти в отставку, посчитали "Слуги народа". Первым взял слово инициатор вынесения вопроса на голосование.

"Уже весна. А где ж посадки весной? Нету. Как вы помните, вся страна ждала, что весной будут посадки. Ждали не только сторонники Зеленского и "Слуги народа", ждали все, кому надоели пять лет мародерства, спекуляций на крови, на патриотизме наших граждан. Пять лет, когда нам врали в глаза и крали деньги", - сказал депутат Рады Максим Бужанский.

"Слуги народа" официально признали, поддержав полгода назад кандидатуру Руслана Рябошапки, они совершили ошибку и теперь хотят её исправить. Главная претензия - мало политических дел. Якобы вызвал недовольство президента тем, что "слишком вяло" расследовал дела в отношении Петра Порошенко. Официальная же позиция Зеленского - Рябошапка просто не справился со своей работой.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пикет у здания генпрокуратуры Украины
Пикет у здания генпрокуратуры Украины
Верховная Рада Укарины
Верховная Рада Укарины
Генеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины
Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Верховная Рада Укарины
Верховная Рада Укарины
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.