Генпрокурора Украины отправили в отставку за вялость в работе

Руслан Рябошапка не справился со своими обязанностями

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил вотум недоверия на внеочередном заседании Верховной Рады. За соответствующий документ проголосовали 263 депутата. Этого достаточно для принятия решения об отставке генпрокурора. Процесс стал продолжением смены высоких украинских чиновников. На должности ушедших в отставку министров прежнего кабинета Алексея Гончарука назначены ещё далеко не все. Новый кандидат на должность генерального прокурора пока не объявлен.

Верховная Рада в четверг работала допоздна. На повестке внеочередного заседания - проблема, требующая срочного решения. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка потерял доверие и должен уйти в отставку, посчитали "Слуги народа". Первым взял слово инициатор вынесения вопроса на голосование.

"Уже весна. А где ж посадки весной? Нету. Как вы помните, вся страна ждала, что весной будут посадки. Ждали не только сторонники Зеленского и "Слуги народа", ждали все, кому надоели пять лет мародерства, спекуляций на крови, на патриотизме наших граждан. Пять лет, когда нам врали в глаза и крали деньги", - сказал депутат Рады Максим Бужанский.

"Слуги народа" официально признали, поддержав полгода назад кандидатуру Руслана Рябошапки, они совершили ошибку и теперь хотят её исправить. Главная претензия - мало политических дел. Якобы вызвал недовольство президента тем, что "слишком вяло" расследовал дела в отношении Петра Порошенко. Официальная же позиция Зеленского - Рябошапка просто не справился со своей работой.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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