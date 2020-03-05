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Собянин: повышенная готовность - мера профилактики коронавируса

21:45
  • четверг
  • 05 марта 2020

Москва продолжит функционировать в привычном ритме

Введение режима повышенной готовности в столице не отразится на привычной жизни москвичей. Магазины, кафе, рестораны, государственные учреждения будут работать в обычном режиме.
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Введение режима повышенной готовности позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, подготовит всю инфраструктуру на случай форс-мажорной ситуации, обеспечит режим двухнедельной безопасной самоизоляции для тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Всех, кто находится в зоне риска, разместят в больничном комплексе в Коммунарке.

Кроме того, москвичи получат возможность получить оплачиваемый больничный не выходя из дома – лист доставит курьер. При необходимости можно проконсультироваться с медицинским специалистом по телефону горячей линии. В случае выявления симптомов болезни врач сам приедет на дом – пациенту не нужно лично посещать поликлинику или больницу, сообщает сайт mos.ru.

В школах и поликлиниках будут организованы дополнительные профилактические осмотры сотрудников и посетителей, в аэропортах и на вокзалах организован усиленный контроль за гражданами, приезжающими из стран с неблагоприятной ситуацией.

На сегодняшний день в городе подтвержден всего один случай заболевания коронавирусом – это игрок любительского футбольного клуба "Мегамужики" Давид Беров. Он заразился во время отдыха в Милане (Италия). Болезнь протекает в легкой форме. Всех контактировавших с Беровым поместили в карантин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса.

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