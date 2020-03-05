Ракова: оснований для ограничений массовых мероприятий в Москве нет

Все принимаемые в столице меры направлены на то, чтобы сохранить обычный режим города

Для недопущения распространения коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Текст опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

Согласно документу, особый режим вводится для городских служб - поликлиник и больниц, учреждений городского хозяйства и транспорта. Для предотвращения распространения инфекции в столице усиливаются требования по контролю за гражданами, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также по проведению профилактических осмотров москвичей. В частности, теперь работодатели обязаны обеспечивать измерение температуры всем сотрудникам с обязательным отстранением от обязанностей тех, у кого она повышена. В своем личном блоге Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве спокойной. По его словам, благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и столичного правительства городу удается избежать массового распространения инфекции. Также о ситуации рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В соответствии с этим указом предполагается реализация двух типов мер. Первый тип мер направлен на то, чтобы в первую очередь выявить лиц из особой группы риска и ввести их в режим самоизоляции. Вторая задача и меры направлены на то, чтобы обеспечить создание всей необходимой инфраструктуры и логистику взаимоотношений городских служб в случае, если вирус по городу будет распространяться. Эти меры направлены на то, чтобы максимально сохранить режим города обычным, чтобы не было никаких ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города работают в обычном, плановом режиме. Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет", - сказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Как говорится в указе мэра, в столичной инфекционной клинической больнице №1 построят корпус с использованием быстровозводимых конструкций.

"В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической больницы № 1 заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций", - указывается в документе.

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