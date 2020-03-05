Мэр перевел оперштаб по коронавирусу на круглосуточный режим работы

Подписан соответствующий указ

В Москве удалось избежать массового распространения коронавирусной инфекции, однако работы по предотвращению заболеваний продолжаются.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией перейдет на круглосуточный режим работы, говорится в указе.

"В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб - амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта", - сообщил Собянин на своем сайте.

Кроме того, будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Полностью закрыть границы невозможно, так как Москва является главным транспортным хабом страны.

"В Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"