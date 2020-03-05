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Мэр перевел оперштаб по коронавирусу на круглосуточный режим работы

22:05
  • четверг
  • 05 марта 2020

Подписан соответствующий указ

В Москве удалось избежать массового распространения коронавирусной инфекции, однако работы по предотвращению заболеваний продолжаются.
Собянин: повышенная готовность - мера профилактики коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией перейдет на круглосуточный режим работы, говорится в указе.

"В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб - амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта", - сообщил Собянин на своем сайте.

Кроме того, будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Полностью закрыть границы невозможно, так как Москва является главным транспортным хабом страны.

"В Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений", - отметил Собянин.

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