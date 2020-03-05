Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций

Президент обсуждает с парламентариями поправки к Конституции

В Кремле начались встречи президента России Владимира Путина с главами думских фракций. Ранее беседу главы государства с парламентариями запросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Сейчас по отдельности встречаются. Потом будет общая встреча", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

После беседы Путина с каждым из глав думских фракций президент проведет совместную с ними встречу. На ней президент обсудит с парламентариями поправки к Конституции.

В настоящий момент рабочая группа по внесению изменений в Основной закон продолжает анализировать ряд значимых предложений. По итогам этой работы президенту представят доклад, в котором будет изложена их суть и обоснование. Инициативы по внесению поправок выдвинули свыше 30 регионов страны.

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