СМИ: Шварценеггер судится с пермской компанией из-за робота-двойника

Терминатор требует прекратить использовать его образ?

Русские подделали Арнольда Шварценеггера. Терминатор вне себя. Информационный сайт TMZ грянул сенсационной новостью.

Обидела героя Голливуда российская компания ПРОМОБОТ из Перми, пояснение на американском сайте звучит грозно "Известное лицо и культовый голос содраны российским производителем". Шварценеггер хочет получить более 10 миллионов долларов, и требует прекратить использовать его образ.

Компания из Перми создала копию Шварценеггера, которую демонстрирует на различных форумах, в январе робот побывал в Лас-Вегасе, потом в Нью-Йорке на выставке игрушек.

Российский производитель роботов и без образа железного Арни проживет. А искусственный Шварценеггер будет утилизирован. Впрочем, у нас своих героев хватает – робот Федор в космос летал, его брат в павильоне Космос работает на ВДНХ.

Так что фейковый Терминатор останется в индийских блокбастерах, им никакой Шварценеггер не страшен.

В действительности все не так, как на самом деле.

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