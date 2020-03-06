Как удалось избежать эскалации конфликта в Сирии

Итоги переговоров президентов России и Турции обсудили в программе "События. 25-й час"
Как удалось избежать дальнейшей эскалации конфликта в Сирии? И какие аргументы приводят в Москве и в Анкаре?
На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов.
"Помните, как нагнеталась напряженность вокруг Идлиба. Сколько было криков, разговоров. Кто только не звонил Путину – и Макрон, и Меркель. А почему? Боятся, что Эрдоган пустит новый поток беженцев", - рассказал он.
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