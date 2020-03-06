Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

На месте ЧП идут спасательные работы

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте "Воркутинская" в Коми. На момент ЧП там находились 106 человек.

Как пишет РИА Новости, из шахты вывели 104 человека. Тела погибших обнаружены. На месте происшествия работают 52 человека и 12 единиц техники.

По данным "Интерфакса", на шахте произошел "скачок метана и загазирование".

Шахта "Воркутинская" принадлежит АО "Воркутауголь". Она работает с 1973 года. Производственная мощность шахты достигает 1,8 миллиона тонн угля в год.

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