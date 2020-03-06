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Путин призвал депутатов разъяснить россиянам поправки в Конституцию

08:45
  • пятница
  • 06 марта 2020

Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля

Необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию найдены. Изменения в Основной закон вступят в силу только после общероссийского голосования. Оно должно пройти чисто, чтобы результаты ни у кого не вызвали сомнений.
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Об этом  заявил Владимир Путин в Кремле на встрече с руководителями думских фракций. В ней также приняли участие председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Во время беседы глава государства подчеркнул - важно, чтобы обновленная Конституция объединяла всех людей - вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и места проживания. Основной закон, по мнению Владимира Путина, должен гарантировать невозможность отката государства в прошлое и попыток раскачать ситуацию в стране, пишут "Известия".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправках к Конституции. Документ предусматривает, в частности, расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим  должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение  количества президентских сроков. А также приоритет Основного закона над международными  соглашениями и усиление социальных обязательств государства.  Второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта.

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