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Гроссмейстер Богданович и его подруга погибли в Москве при загадочных обстоятельствах

08:25
  • пятница
  • 06 марта 2020

Шахматист был чемпионом Украины

В столице в квартире на Кастанаевской улице найден мертвым гроссмейстер и чемпион Украины по шахматам Станислав Богданович. Вместе со спортсменом погибла и его подруга, 18-летняя шахматистка.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, рядом с телами лежали шарики с закисью азота. По предварительной версии, гроссмейстер и девушка отравились веселящим газом.

"Трупы парня и девушки обнаружены на Кастанаевской улице, 35, корпус 1. Точная причина смерти пока не известна", - рассказал собеседник агентства, добавив, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Станиславу Богдановичу было 27 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, чемпионом Одессы и чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Недавно Станислав принял решение выступать за сборную России. После нескольких интернет-партий под российским флагом он был включен в базу сайта "Миротворец" и подвергся травле.

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Станислав Богданович
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