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Трехкратный чемпион мира по плаванию Александр Макаров разбился в ДТП

08:38
  • пятница
  • 06 марта 2020

Он находился за рулем авто

23-летний паралимпиец Александр Макаров умер в результате аварии по дороге в Новосибирск.
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Портал ngs55.ru пишет со ссылкой на пресс-службу минспорта Омской области, что 5 марта трехкратный чемпион мира по плаванию находился за рулем автомобиля KIA Sportage. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. Спортсмен погиб на месте, а его 21-летний пассажир попал в больницу с травмами.

"Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени, - говорится на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР). - Он был примером мужественности, упорства и воли к победе". 

Александр Макаров планировал участвовать в Паралимпиаде-2020 в Токио.

На чемпионате мира 2019 года в Лондоне Макаров завоевал три золотые медали. В 2016 году на чемпионате Европы он взял три серебряные и две бронзовые медали.  

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