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В Москве нашли старинный сейф со следами взлома

09:22
  • пятница
  • 06 марта 2020

Скоро его отправят в музей

Археологи нашли на улице Казакова в Басманном районе Москвы металлический сейф, изготовленный в конце XIX - начале XX. 
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Как сообщается на сайте mos.ru, артефакт обнаружили во время работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги. 

По словам специалистов, у сейфа нет дверцы, а его стенки и отделение для тайника сильно деформированы. Это натолкнуло археологов на мысль, что много лет назад сейф был украден, взломан и сброшен в железнодорожный откос. Металлическая конструкция весит около 100 килограммов, поэтому очевидно, что преступление совершила группа людей. 

Сейф изготовили на заводе "Меллер", который выпускал металлические несгораемые шкафы, славившиеся высокой надежностью. "В качестве доказательства этого факта владельцы торговой марки закладывали в тайник каждого десятого сейфа бриллиант весом в один карат", - говорится на сайте мэра Москвы. На Всемирной выставке в 1901 году продукция фирмы "Меллер" получила медаль за отличное качество. 

В скором времени сейф, найденный на улице Казакова, отправят в один из столичных музеев.

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