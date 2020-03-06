Телегин познакомил новую возлюбленную с мамой

Их увидели на одном мероприятии
Мама Ивана Телегина и его новая возлюбленная Мария Гончар встретились на вечеринке. СМИ поспешили объявить о том, что отношения хоккеиста и его избранницы вышли на новый уровень.
Мария Гончар выложила в сториз Instagram фотографию, на которой она целует Телегина. На их фоне виднеются черные и золотые воздушные шары. Глава турфирмы одета в черное платье, а на спорстмене черные брюки и белая рубашка. На какой вечеринке сделан снимок, не уточняется.
Тем временем на фанатской страничке Гончар и Телегина появились две фотографии, где хоккеист и его мама позируют перед фотографом на фоне тех же золотых и черных шаров. Это и навело журналистов на предположение о том, что хоккеист представил Марию своей маме. Об этом, в частности, пишет teleprogramma.pro. Была ли это первая встреча женщин, доподлинно неизвестно.
Судя по всему, Телегин действительно настроен на серьезные отношения с Гончар, раз не прячет ее от своих родных. На сколько далеко готова зайти пара, покажет время.
Напомним, в прошлом году Иван Телегин расстался с певицей Пелагеей. Они поженились в 2016 году, через год у них родилась дочь.
С 2013 по 2016 год хоккеист жил с Евгенией Ноур, которая родила от него сына.
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