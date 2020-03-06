Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля

С лидерами думских фракций Владимир Путин встретился около полуночи. Перед этим глава государства провел многочасовые переговоры с президентом Турции по Идлибу. Но открывая встречу с парламентариями о подготовке изменений в Конституцию, подчеркнул: как бы ни были важны вопросы международной повестки, в приоритете всегда будут проблемы внутри страны.

"Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы. Потенциал, конечно, позволяет нам сделать эти шаги по этим изменениям в связи со стремительно меняющейся ситуацией в стране. Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности или вероисповедания", - отметил Путин.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин особо подчеркнул: каждый гражданин России может внести свои предложения по поправкам в Конституцию. А приняты они должны быть только на всероссийском голосовании. Обсуждение началось практически сразу и продолжалось полтора месяца. Были предложены сотни поправок. Их рассматривали специально созданная рабочая группа и профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.

"Как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования, то есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют", - сказал президент.

В этой связи Владимир Путин попросил партии больше общаться с людьми и разъяснять суть предстоящих изменений. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принимал непосредственное участие в разработке Конституции 1993 года и убежден, что Основной закон не исчерпал свой потенциал, но должен быть приведет в соответствие с требованиями времени.

"Я не вижу ни одной поправки, где был бы какой-то отрицательный смысл – все поправки на улучшение, все несут положительное значение. Я в этом плане даже не понимаю тех, кто говорят: "Зачем это делать?". Все улучшилось. Мы улучшили Конституцию, и она будет действовать многие и многие годы. Вообще жизнь Конституции – это жизнь одного поколения. Вот она 20 лет с лишним была, сейчас новое поколение будет 20 лет жить с поправками в Конституцию. Поэтому это правило нашей жизни, это главный политический закон, он нужен всем нам, он всех объединяет", - сказал Жириновский.

"Думаю, что и для будущих поколений – необязательно на 20 лет, Владимир Вольфович, может быть на больше, может, на 50 лет – это должно быть закреплено, должно исполняться и будущими поколениями тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях", - отметил Путин.

Через 27 лет после принятия действующей конституции перед страной стоят новые вызовы, но одновременно появились и новые возможности, которые необходимо закрепить в Основном законе.

"Для нас крайне важным является, конечно, социальный блок, потому что это индексация и социальных выплат, и пенсий. Мы с вами помним, совсем недавно мы даже не индексировали, не было возможности с материнским капиталом, мы недоиндексировали пенсии. Сейчас это, соответственно, в Конституции очень четко прописано, что люди, очень важно, воспринимают", - сказал Сергей Неверов.

"Прежде всего, усилить социальную составляющую и особую заботу, что позволило дополнительно направить на эти цели почти четыре триллиона рублей. Нами поддерживались, мы давно ожидали такое решение. В том числе отражено и в новой редакции особое значение образования, науки и культуры. Вы подчеркнули, что пока вы работаете, будет папа и мама, и традиционные ценности для нас будут исключительно важны – это принципиальная позиция", - отметил Геннадий Зюганов.

"Принципиальная для нас поправка об индексации пенсий не реже одного раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы в будущей Конституции мы не забудем и про работающих пенсионеров. Мы провели обсуждения во всех региональных отделениях", - указал Сергей Миронов.

Наряду с социальными вопросами, основу поправок в Конституцию составляют предложения президента об укреплении суверенитета нашей страны, ужесточения требований к кандидатам на государственные должности и расширении полномочий парламента. Все они нашли поддержку в обществе.

"Что совершенно точно все наши граждане хотят и что нас всех объединяет – это наша страна, ее сегодняшний день и будущее. Все хотят, чтобы у нас общество было более справедливым, все хотят, чтобы государство было сильным и занимало достойное место в мире. При всей разнице подходов к методам и способам достижения цели, цель у нас общая на самом деле", - сказал Путин.

После окончательного принятия закона о внесении поправок в Конституцию Государственной Думой его рассмотрит Совет Федерации, потом свою подпись поставит президент. Затем документ должен будет одобрить Конституционный суд. Но внесены поправки в Основной закон будут лишь после общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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