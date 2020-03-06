"Мир победил войну": СМИ оценили переговоры Путина и Эрдогана

Сторонам удалось прийти к согласию

Перед встречей с парламентариями Владимир Путин провел многочасовые переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. К этому событию было приковано внимание всего международного сообщества. Зарубежные СМИ уже окрестили диалог лидеров историческим саммитом - ведь сторонам, несмотря на все сложности, все же удалось прийти к согласию.

Соглашение о прекращении огня вступило в действие в полночь и на данный момент соблюдается всеми сторонами. Новость о договорённостях, достигнутых президентами России и Турции, в Сирии встретили с радостью и, главное, с надеждой, передает "ТВ Центр".

Сложнейшие переговоры продолжались более шести часов, вместо запланированных четырёх. И, несмотря на принципиальную разницу позиций Москвы и Анкары по целому ряду вопросов, о главном договориться удалось.

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнёрами в своих оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", - отметил Путин.

Подписанный документ включает три пункта: прекращение всех боевых действий по линии соприкосновения, создание коридора безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 и совместное патрулирование этой трассы с 15 марта. В Турции новость о предотвращённой войне – на первых полосах газет.

"Традиция в силе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин предотвратили кризис в отношениях и достигли компромисса в процессе, обострившемся до предела. Приятно осознавать, что мир победил войну. Это позволит всем вздохнуть свободно", - пишут СМИ.

Немецкая пресса представляет итог переговоров по Сирии как однозначную дипломатическую победу Москвы: "Турция теряет часть территории, которую она контролировала до начала года, но затем захваченную войсками диктатора Башара Асада. Турецкие наблюдательные посты остаются там заблокированными. Кроме того, Москва теперь имеет доступ к важной трассе М-4, находившейся под контролем Анкары до конца 2019 года".

На самом деле Москва всего лишь призывает соблюдать международное право. В Сирии только одно законное правительство. А освобождение идлибской зоны от террористов и прекращение огня – это, прежде всего, сохранение жизней.

"Несмотря на турецкую агрессию, нашей общей с Россией целью было и остаётся свернуть Турцию с того пути, которым она идёт сейчас – с пути поддержки террористов и вернуть отношения в нормальное русло. Потому что и для нас, сирийцев, и для вас Турция – соседняя страна. Между народами Сирии и Турции нет вражды", - сказал Асад.

Соглашение между Россией и Турцией уже приветствовали генеральный секретарь ООН, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и даже, пусть и неофициально, Госдепартамент США.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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