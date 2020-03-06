Коронавирусом заболели уже почти 100 тысяч человек

В столичных аэропортах особое внимание к пассажирам из Италии, Южной, Кореи и Ирана

В России усиливают меры безопасности в борьбе с распространением коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге отменён ежегодный международный экономический форум. Тем временем общее число заболевших по всему миру превысило уже 98 тысяч человек. На карантине - круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся четверо наших соотечественников.

Впервые за 24 года "Русский Давос" закроют для гостей. Петербургский экономический форум проводился даже в самые непростые времена: мирового финансового кризиса и зарубежных санкций в отношении России. В прошлом году "Экспоцентр" посетили 19 тысяч человек из 145 стран мира. При таком широком представительстве угроза коронавируса выглядит очень серьезной. Убытки компаний из-за отмены ПМЭФ эксперты оценили в несколько миллиардов рублей, передает "ТВ Центр". Но здоровье людей намного дороже.

Тревожный звонок за сутки до отмены форума прозвенел в Петербургском медуниверситете. Там диагноз коронавирус подтвердился у студента из Италии. Он и четверо его российских друзей сейчас в больнице – на обследовании. Около 700 будущих врачей, проживающих в общежитиях, на карантине. Многие студенты восприняли ситуацию как необычное приключение в рутинной учебной жизни. Своими мыслями, эмоциями охотно делятся в соцсетях.

Пассажиров из Италии, Южной, Кореи, Ирана и других стран с неблагополучными эпидемиологическими показателями внимательно обследуют в столичных аэропортах. Первый контроль при помощи дистанционного тепловизора – прямо на борту самолетов. Повторное измерение температуры – в терминалах. Сейчас они максимально напоминают стерильную зону. Пограничники, таможенники и сотрудники Роспотребнадзора – в масках и перчатках.

Повышены меры санитарной безопасности и на московских вокзалах. Там пассажирам выдают памятки, как максимально обезопаситься от заражения инфекций.

Власти Москвы рекомендуют гражданам, вернувшимся из небезопасных регионов, взять двухнедельный карантин – для этого даже не нужно обращаться в поликлинику. Достаточно позвонить на горячую линию. Больничный лист доставит курьер. При этом оснований для ограничения массовых мероприятий в Москве нет, сообщают в столичной мэрии. Постепенно стабилизируется ситуация с поставкой первичных средств защиты на Дальнем Востоке. Власти Камчатки запросили у федерального Минпромторга доставку в регион 500 000 медицинских масок – заказ уже оформлен. Там же, на Дальнем Востоке, хэппи-эндом завершилась история для 7 пассажиров круизного лайнера "Даймонд Принсесс". В конце февраля они были доставлены на обследование в краевую больницу из японской Иокогамы, где долгое время на карантине стояло судно.

Сейчас в центре внимания мировых СМИ – другой лайнер "Гранд Принсесс". У одного из пассажиров из более чем 2300 пассажиров был диагностирован коронавирус. Мужчину уже эвакуировали. Среди членов экипажа – четверо россиян. "Гранд Принсесс" находится у побережья Сан-Франциско. По воздуху на судно доставили тесты для определения инфекции.

Громким событием стало закрытие для посещения на две недели Церкви Рождества Христова на месте Вифлеема. Меры последовала за первыми подозрительными случаями заболевания на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, местным отелям запрещено принимать иностранных гостей. Диагнозы коронавируса на сегодняшний день выявлены более чем в 70 странах – число случаев заражения превысило 80 тысяч человек, более 52 тысяч пациентов выздоровели.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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