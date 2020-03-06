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США высылают бывшего охранника нацистского концлагеря

11:57
  • пятница
  • 06 марта 2020

Что Ханс Грим сказал на заседании?

США выдворяют из страны гражданина Германии Ханса Грима, который в годы Второй мировой войны работал охранником концлагеря Нойенгамме. Решение принял иммиграционный суд штата Теннесси, передает "ТВ Центр".

На заседании сам немец признал, что не обращался к командованию СС с просьбой о переводе на другую службу. И что до сих пор получает пенсию в ФРГ. Узниками Нойенгамме были граждане разных национальностей - русские, евреи, датчане, а также те, кто выступал против нацистов.

Людей заставляли работать до состояния истощения и смерти. После окончания войны британские власти предъявили обвинения охранникам лагеря, но тогда Хансу Гриму удалось бежать от трибунала.

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Лагерь Нойенгамме
Лагерь Нойенгамме
Лагерь Нойенгамме
Лагерь Нойенгамме
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