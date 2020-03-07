История медали, найденной в Нижегородской области

Её нашла пенсионерка на дороге

Неожиданная находка в Нижегородской области. Местная жительница обнаружила медаль "За боевые заслуги" буквально у себя под ногами. Выяснилось, что награда принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Ерёмину. Её должны были вручить ещё во время войны. Но по неизвестным причинам медаль до героя не дошла.

В тот день был сильный дождь, вспоминает Наталья Доколина, весь двор залило водой. Обходя лужи, женщина свернула с привычного пути на детскую площадку. Выбирая места посуше, внимательно смотрела под ноги. Так и обнаружила неожиданную находку – медаль "За боевые заслуги".

Для Натальи это - не чужая история: когда-то её отец был представлен к Ордену Красной звезды, но так его и не получил, документы потерялись. На обратной стороне медали отчётливо сохранился номер, по нему внук Натальи смог найти в интернете только имя героя – Ерёмин Михаил Павлович. Тогда женщина обратилась в местный совет ветеранов. Там начали своё расследование, сообщает "ТВ Центр".

Согласно архивам, 17-летнего Михаила Ерёмина призвали на фронт в 1943 году из деревни Ульяниха, это за 100 километров от Дзержинска. Каким же образом медаль оказалась здесь? Пригодилась копия немецкой аэрофотосъемки. Фашисты фотографировали промышленные районы Советского Союза, чтобы наносить удары по стратегически важным объектам, среди которых был завод имени Свердлова. Старую карту сравнили с современной – родилась догадка.

По документам выяснилось, что сам Ерёмин не погиб на войне, а дошел до Берлина и вернулся домой, женился, работал на заводе. Скончался в 1985 году, в городе Боре живёт его дочь. Ей и вручили отреставрированную медаль. Оказалось, в семье знали и о награде, и о том, за что её присвоили сержанту авиационного полка.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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