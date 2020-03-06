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Меган Маркл указала "выдрессированному" принцу Гарри на его место

11:00
  • пятница
  • 06 марта 2020

Она не хочет оставаться на вторых ролях

В Сети обсуждают видео, на котором Меган Маркл якобы помыкает принцем Гарри. Инцидент произошел 5 марта в Лондоне на вручении премии Endeavour Fund Awards. 
Елизавета II заявила о готовности принять принца Гарри обратно в семью

На опубликованных кадрах супруги общаются и обмениваются рукопожатиями с гостями вечера. В какой-то момент Меган Маркл едва заметно подталкивает мужа в спину, а затем кладет ему руку на плечо. Видимо, она хотела, чтобы Гарри прекратил обмен любезностями с одной из дам и не заслонял жену от других людей. Засуетившийся принц пропустил супругу вперед себя и позволил ей первой поздороваться с участниками мероприятия.  

Как пишет Express, Меган Маркл всем своим видом показала, что она не хочет стоять позади принца Гарри, а претендует на лидирующее место в их союзе. 

Известная в Британии медийная личность Кэти Хопкинс восприняла это видео как подтверждение версии, согласно которой Меган Маркл помыкает принцем Гарри. "Смотрите, как Меган управляет Гарри, - цитирует ее издание. - Хлопок по спине означает: "Уйди с моей дороги. Я должна быть на первом плане". Выдрессированный Гарри делает так, как ему велено". 

- Стыдно за Гарри, - пишут британцы в Twitter.

- Гарри был принцем, а стал дамским аксессуаром. 

- Это контролирующий жест с ее стороны. 

- Она не изменилась, и Гарри покорно отходит на второй план. 

- Какой позор!

Недавно сообщалось, что Меган Маркл решила наладить контакты с голливудскими звездами. Чтобы принц Гарри не терялся на их фоне, она будто бы попросила его похудеть и сменить гардероб. 

В Британии ходят слухи, что Маркл взяла шефство над внуком Елизаветы II. Якобы под ее влиянием принц решил выйти из королевской семьи. 

Видео: Принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

31 марта супруги перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. 1 апреля им придется закрыть свой офис в Букингемском дворце. 

Напомним, в январе Гарри и Меган отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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