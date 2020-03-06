В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны

Производится откачка загрязненного слоя воды

В Москве продолжаются работы по устранению последствий попадания керосина с территории аэропорта "Остафьево" в пруд вблизи деревни Язово. Слив горючей смеси произошел 2 марта из цистерны объекта Минобороны.

"Информация поступила на горячую линию департамента, незамедлительно выехал дежурный инспектор и аналитическая лаборатория. Сейчас городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба", - сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Слив керосина был остановлен, локализовано его распространение по водным объектам. Для нейтрализации и поглощения горючей смеси на поверхности водоема распылен сорбент, также установлены боновые заграждения.

По словам экологов, принятые меры по использованию сорбента и откачке загрязненного слоя позволили снизить уровень загрязнения в пруду вблизи деревни Язово уже в 23 раза. В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей. "Принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна", - уточнили в пресс-службе.

Городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. Производится откачка загрязненного слоя воды в специальную герметичную емкость на территорию Министерства обороны для дальнейшей утилизации.

Керосин имеет плотность ниже плотности воды, он локализуется в верхних слоях, не растворяется и плохо осаждается. Поэтому угрозы поступления нефтепродуктов в грунтовые воды нет. Это подтверждается отборами проб воды в колодце, роднике и артезианской скважине, проведенными 4 марта. Превышений концентраций нефтепродуктов не зафиксировано. Вся информация по результатам отбора проб передана в Московскую городскую военную прокуратуру.

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