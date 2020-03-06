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После гибели горняков приостановлены работы на шахте в Коми

11:52
  • пятница
  • 06 марта 2020

Следователи завели уголовное дело

ЧП в республике Коми. Два человека погибли в результате выброса метана в шахте "Воркутинская". Сейчас там приостановлены все работы. Угрозы взрыва нет. Спасатели ведут откачку газа, передает "Газета.Ru".

Инцидент произошёл рано утром в забое, где находились 4 человека. Двое из них выбрались самостоятельно. Всего на поверхность выведены больше 100 горняков. Причины происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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