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"Выросла моя крошка": Кончаловский опубликовал фото 19-летней дочери

11:48
  • пятница
  • 06 марта 2020

Ее утонченная красота вызвала бурю восторга в Сети

Режиссер Егор Кончаловский не скрывает своего восхищения при виде дочери. 19-летняя Мария, которая пару лет назад была пухлой девочкой-подростком, стала настоящей красавицей.  
Кончаловский не принял взрослого жениха дочери Маши

Егор Кончаловский выложил в Instagram фото Марии, облаченной в черное платье. Несмотря на строгий фасон наряда, стройная и изящная фигура девушки так и бросается в глаза. "Выросла моя крошка..." - не без гордости написал режиссер. 

Некоторое время назад у Марии возникли проблемы с лишним весом. Диета, йога и спорт позволили ей похудеть на 30 килограммов всего за девять месяцев. Сейчас девушка рассказывает своим подписчикам в соцсети о секретах идеальной фигуры.  

Красавица признается, что мама всегда являлась примером для нее. "Во многом своим перевоплощением я обязана ей, потому что на протяжении всей моей жизни у меня был и есть пример наставника-мамы, за которой я тянусь", - пишет Мария в Сети. 

В декабре стало известно, что дочь Кончаловского и Толкалиной вышла замуж.

- Ох и красавица она у вас, загляденье... счастья, девочка, тебе, - пишут подписчики Егора Кончаловского, вместе с ним любуясь Марией. 

- Какая прелесть, от мамы много чего… но и ваша кровь не водица. 

- Такая прелестная доча. Очень женственная, милая. Пусть будет счастлива!

- Сама утонченность.

- Какая красавица. Вот образ красоты, все закрыто, все спрятано и в то же время неотразима. 

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский состояли в незарегистрированном браке. Они расстались спустя 20 лет совместной жизни. Сейчас Кончаловский живет с юристом Марией Леоновой, которая подарила ему сына Тимура. Толкалина встречается с композитором Саймоном Бассом, который живет в Лондоне. 

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