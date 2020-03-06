"Выросла моя крошка": Кончаловский опубликовал фото 19-летней дочери

Ее утонченная красота вызвала бурю восторга в Сети

Режиссер Егор Кончаловский не скрывает своего восхищения при виде дочери. 19-летняя Мария, которая пару лет назад была пухлой девочкой-подростком, стала настоящей красавицей.

Егор Кончаловский выложил в Instagram фото Марии, облаченной в черное платье. Несмотря на строгий фасон наряда, стройная и изящная фигура девушки так и бросается в глаза. "Выросла моя крошка..." - не без гордости написал режиссер.

Некоторое время назад у Марии возникли проблемы с лишним весом. Диета, йога и спорт позволили ей похудеть на 30 килограммов всего за девять месяцев. Сейчас девушка рассказывает своим подписчикам в соцсети о секретах идеальной фигуры.

Красавица признается, что мама всегда являлась примером для нее. "Во многом своим перевоплощением я обязана ей, потому что на протяжении всей моей жизни у меня был и есть пример наставника-мамы, за которой я тянусь", - пишет Мария в Сети.

В декабре стало известно, что дочь Кончаловского и Толкалиной вышла замуж.

- Ох и красавица она у вас, загляденье... счастья, девочка, тебе, - пишут подписчики Егора Кончаловского, вместе с ним любуясь Марией.

- Какая прелесть, от мамы много чего… но и ваша кровь не водица.

- Такая прелестная доча. Очень женственная, милая. Пусть будет счастлива!

- Сама утонченность.

- Какая красавица. Вот образ красоты, все закрыто, все спрятано и в то же время неотразима.

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский состояли в незарегистрированном браке. Они расстались спустя 20 лет совместной жизни. Сейчас Кончаловский живет с юристом Марией Леоновой, которая подарила ему сына Тимура. Толкалина встречается с композитором Саймоном Бассом, который живет в Лондоне.

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