Собянин рассказал о создании клубов для общения пожилых людей

Мэр Москвы посетил клуб для пожилых людей "Мой социальный центр" в Таганском районе

В Москве открывается всё больше социальных центров для людей старшего поколения. Один из них в Таганском районе в пятницу посетили мэр Сергей Собянин и глава "Сбербанка" Герман Греф.

Городской клуб вмещает сразу несколько пространств для комфортного и интересного пребывания. Это и спортивный зал; гостиные, где можно сыграть в настольные игры или провести литературный вечер; есть медиазона и кафе. Кроме того, центр адаптирован для маломобильных граждан. В настоящее время, таких городских клубов в столице шесть. Но как отметил Сергей Собянин, в планах открытие ещё 26.

"Второй проект, который мы запустили тоже недавно, - создание клубов по месту жительства. Реорганизация наших социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот, каких-то социальных пособий и так далее. Создание такой клубной атмосферы, когда люди могут прийти, здесь отдохнуть, пообщаться, заняться тем, чем им интересно. То есть это по сути их "домашняя гостиная", потому что это невозможно создать в своей собственной квартире. Здесь общение, здесь друзья, товарищи. Это, мне кажется, тоже позитивный проект", - заявил Собянин.

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