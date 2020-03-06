В Минтруде высказались о выплате увеличенного пособия по карантину из-за коронавируса

Чиновники не планируют менять основы системы соцстрахования

В пресс-службе Минтруда сообщили, что россияне, которых отправят на карантин из-за коронавируса, получат от работодателя такую же компенсацию, как при выходе на больничный.

"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", - рассказали в Минтруде, комментируя идею депутата Госдумы Андрея Ветлужских об увеличении выплат для тех, кто окажется на карантине.

По данным министерства, в России крайне мало случаев отстранения от работы из-за карантина. "Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания", - цитирует РИА Новости представителя Минтруда.

6 марта "Известия" сообщили, что Андрей Ветлужских предложил выплачивать пособие по карантину в размере не менее 2/3 зарплаты.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 98 тысяч человек. В России усилили меры безопасности в борьбе с распространением коронавируса. В частности, был отменен ежегодный международный экономический форум в Петербурге.

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