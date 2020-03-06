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В Минтруде высказались о выплате увеличенного пособия по карантину из-за коронавируса

12:44
  • пятница
  • 06 марта 2020

Чиновники не планируют менять основы системы соцстрахования

В пресс-службе Минтруда сообщили, что россияне, которых отправят на карантин из-за коронавируса, получат от работодателя такую же компенсацию, как при выходе на больничный.
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"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", - рассказали в Минтруде, комментируя идею депутата Госдумы Андрея Ветлужских об увеличении выплат для тех, кто окажется на карантине.  

По данным министерства, в России крайне мало случаев отстранения от работы из-за карантина. "Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания", - цитирует РИА Новости представителя Минтруда.

6 марта "Известия" сообщили, что Андрей Ветлужских предложил выплачивать пособие по карантину в размере не менее 2/3 зарплаты.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 98 тысяч человек. В России усилили меры безопасности в борьбе с распространением коронавируса. В частности, был отменен ежегодный международный экономический форум в Петербурге.

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