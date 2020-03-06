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Сын Высоцкого обратится к юристам из-за рекламы ФБР с отцом

12:18
  • пятница
  • 06 марта 2020

Поступок американцев он назвал глупым

Никита Высоцкий, сын актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого, прокомментировал рекламу с фотографией отца, которую ФБР выложило в соцсетях.  
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Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook рекламу с призывом к сотрудничеству. При этом сотрудники спецслужбы использовали кадр с Высоцким из фильма "Место встречи изменить нельзя".

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", - говорится на русском языке в обращении ФБР. 

Если кликнуть на ссылку в посте, то пользователь попадет на страницу отделения контрразведки ФБР. "Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение, - сообщается на странице. - Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности". 

Никита Высоцкий, директор Дома Высоцкого на Таганке, критически высказался о рекламе ФБР. "По-моему, глупость. То, что это связано с Высоцким, - да, мне не очень приятно. Но к Высоцкому это имеет только то отношение, что они его изображение взяли", - сказал Высоцкий-младший в беседе с "360"

Он планирует обсудить эту публикацию с юристами. По его словам, ФБР нарушило авторские права при использовании снимка, который принадлежит киностудии. 

"Заранее понятно, что ситуация обреченная. Судиться в США с американцами, а тем более с ФБР практически бесполезно. Но свою позицию обозначить как-то надо", - отметил Никита Высоцкий. 

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