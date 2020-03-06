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Путин поможет жителю Иванова решить проблему с отоплением

15:58
  • пятница
  • 06 марта 2020

Президент в пятницу осмотрел в городе детскую поликлинику и пообщался с местными жителями

Президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в город Иваново. Там глава государства осмотрел детскую поликлинику.

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Как передает "Интерфакс", Путин осмотрел процедурный кабинет, записавшись на прием через электронную очередь, а затем прошел в кабинет к офтальмологу.

Там его заинтересовал один из аппаратов, который, как пояснил главврач больницы, нужен для проверки остроты зрения. "Регулярно проверяю", - отреагировал Путин.

После посещения поликлиники президент подошел к приветствовавшим его жителям города. Один из ивановцев попросил Путина помочь ему решить вопрос с отоплением, поскольку через губернатора сделать это не получилось. Путин спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после разговора с ним подойти отдельно к губернатору.

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