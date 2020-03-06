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Собянин поздравил с 8 Марта сотрудниц Московского метро

14:51
  • пятница
  • 06 марта 2020

Скоро они станут машинистами электропоезда

В преддверии международного праздника 8 Марта Сергей Собянин поздравил сотрудниц Московского метрополитена, которые вскоре станут первыми машинистами электропоезда среди представительниц прекрасного пола, передает "ТВ Центр".

Мэр побывал в Учебно-производственном центре. Занятия там посещают 25 женщин, прошедших серьёзный конкурсный отбор. При этом допускали к нему только тех, кто уже на тот момент являлся сотрудником подземки. Поскольку кандидатам знакома специфика работы в метро.

Запрет на приём новых сотрудниц по этой специальности был введён в начале 80-х годов. Однако сейчас усилиями правительства Москвы и Минтранса России решение изменили, поскольку поменялись и условия работы. Приступить к своим обязанностям женщины смогут уже в следующем году.

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