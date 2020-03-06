Здание оснащено по последнему слову техники

В Ростове-на-Дону открылся новый лицейский комплекс, в котором смогут обучаться более тысячи детей. Здание осмотрел губернатор области Василий Голубев, передает "ТВ Центр".

Здание оснащено самыми современными технологиями. Построен центр инженерных компетенций и информационная библиотека. Для выполнения поручения президента об обязательном бесплатном питании для учеников младших классов оборудована столовая для приготовления горячих обедов.

Большое внимание уделено спортивной подготовке учеников. На территории школы построен легкоатлетический комплекс, игровые площадки и легкоатлетический стадион.

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