Мужчины начали "штурмовать" цветочные магазины

Дам в пятницу поздравляют на работе

Миллионы женщин нашей страны скоро будут принимать поздравления с самым весенним праздником - 8 Марта. Готовятся к нему и мужчины. В последний рабочий день они буквально штурмуют цветочные магазины, передает "ТВ Центр".

На Рижском рынке к прилавкам не пробиться с самого утра, букеты разбирают, кто сколько может унести. Ну а в Новосибирске праздник уже неформально начался. Прекрасных дам поздравили военные - на улице и возле станции метро под музыку в исполнении духового оркестра всем женщинам вручали цветы.

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