Назван эффективный способ сохранить ясный ум в старости

Секрет кроется в правильном питании

Специалисты из Университета Стоуни-Брук установили, что снижение количества употребляемых углеводов может замедлить старение мозга.

Ученые проанализировали состояние мозга примерно тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Исследование показало, что первые признаки старения мозга проявляются уже в возрасте 47 лет. Наиболее серьезные нейробиологические изменения наступают в 60 лет.

"Плохая новость заключается в том, что мы увидели первые признаки старения мозга гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить или обратить вспять эти процессы с помощью диеты", - рассказала автор исследования профессор Лилианна Мухика-Пароди, передает MedicalXpress.

Ученые заметили, что чем старше человек, тем менее эффективно его мозг перерабатывает глюкозу. При переходе на низкоуглеводную диету главным источником энергии для мозга становится не глюкоза, а кетоны. Эти органические вещества, по словам экспертов, повышают мозговую активность и помогают предотвратить деменцию.

Отметим, что во время низкоуглеводной диеты человек налегает на мясо, рыбу и растительную пищу, богатую клетчаткой. При этом из рациона исключаются сахар, зерновые культуры и крахмалистые овощи, пишут "Известия".

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