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Собянин рассказал о развитии проекта "Мой социальный центр"

15:10
  • пятница
  • 06 марта 2020

Мэр рассказал о расширении сети городских клубов для пенсионеров

В Москве планируют открыть 26 клубов для общения пожилых людей "Мой социальный центр". Сейчас такие работают только в шести районах. В одном из них, в районе Таганский, в пятницу побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Тем временем в столице продолжает набирать популярность другая программа для пенсионеров - "Московское долголетие".

На русском бильярде играют 2 на 2. Редкость. Обычно партию начинают 8 игроков. Чтобы подумать в тишине, приходят к самому открытию центра. И понеслось - дуплеты, свояки. Азарт.

Уже есть признанные лидеры и неофиты. И поклонницы тоже есть, конечно. Соберутся в круг и следят за игрой. Но места мало. Просят еще один стол поставить. Для женщин. Завидев такую конкуренцию, бильярдную обходят стороной, передает "ТВ Центр". Филологические девы изучают языки. По соседству.

"Мой социальный центр" - новый для Москвы проект. Причем, новшества даже в подходе к работе. Здесь кружки по интересам рождаются  по инициативе самих жителей. Расписание формируют сами, сами же ищут единомышленников. Только в этих стенах 24 направления.

Чтобы знания пригодились, думают и о практике. Пока поездке в Барселоне даже международная ситуация не помеха. Чтобы посещать курсы, достаточно заполнить анкету. Место регистрации значения не имеет. Пока таких центров в Москве 6. Скоро будет больше.

Создание такой клубной атмосферы, когда люди могут прийти, здесь отдохнуть, пообщаться, заняться тем, чем им интересно. То есть это по сути их "домашняя гостиная", потому что это невозможно создать в своей собственной квартире. Здесь общение, здесь друзья, товарищи. Это, мне кажется, тоже позитивный проект", - заявил Собянин.

От прежней административной обстановки и налета не осталось. С порога - комфорт и уют. Книги, пледы. В баре - кофе с 30% скидкой.

В литературной гостиной тем временем читают стихи собственного сочинения, прозу, мемуары. 20 постоянных участниц затаили дыхание. Начались поздравления с приближающимся 8 марта.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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Социальный центр для пенсионеров
Социальный центр для пенсионеров
Социальный центр для пенсионеров
Социальный центр для пенсионеров
Социальный центр для пенсионеров
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