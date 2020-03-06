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В Москве проводят дезинфекцию всего общественного транспорта

15:12
  • пятница
  • 06 марта 2020

Особое внимание - поручням и ручкам

Чтобы избежать распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса, ежедневно в Москве проводят дезинфекцию всего общественного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

А это восемь с половиной тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. Особое внимание уделяется сидениям в салоне, поручням, ручкам, к чему чаще всего прикасаются пассажиры. Уборку проводят специальными средствами. Но даже когда салон приведён в порядок, на линию выехать пока нельзя. 

Дезинфекцию проводят и в метро, обрабатывают двери, автоматы по продаже билетов, поручни эскалаторов, кнопки и перила лифтов. Кроме того, всем пассажирам измеряют температуру.

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