Особое внимание - поручням и ручкам

Чтобы избежать распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса, ежедневно в Москве проводят дезинфекцию всего общественного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

А это восемь с половиной тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. Особое внимание уделяется сидениям в салоне, поручням, ручкам, к чему чаще всего прикасаются пассажиры. Уборку проводят специальными средствами. Но даже когда салон приведён в порядок, на линию выехать пока нельзя.

Дезинфекцию проводят и в метро, обрабатывают двери, автоматы по продаже билетов, поручни эскалаторов, кнопки и перила лифтов. Кроме того, всем пассажирам измеряют температуру.

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