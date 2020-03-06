В Москве накрыли банду мошенников в сфере ЖКХ

Возбуждено уголовное дело

В Москве перед судом предстанут 25 человек, которых подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает "ТВ Центр".

Представляясь сотрудниками управляющих компаний, злоумышленники обходили квартиры и убеждали жителей в необходимости срочной замены труб отопления, водоснабжения и регуляторов давления воды. Сами эти трубы они закупали на рынке по минимальной цене, а с жителей брали суммы в десятки раз выше.

Жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и области. А причиненный ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.

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