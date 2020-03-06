Как в Москве проходят "цветочные" рейды

У продавцом просят медицинские книжки

Более сотни мобильных групп сейчас работают на улицах Москвы, чтобы пресечь несанкционированную продажу цветов. Торговцев штрафуют, товар у них изымают.

На подъезде пробки из автомобилей, перед входом - из людей. С самого утра мужчины берут штурмом самую большую цветочную базу в Москве - Рижский рынок. Прилавки расцвели яркими клумбами - розы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны всех сортов, передает "ТВ Центр".

Миллионы цветов приехали в столицу из Кении, Голландии, Эквадора и собственных теплиц из регионов и Подмосковья.

По городским камерам вычисляют места несанкционированной продажи. Как правило, это переходы и территории около метро. С 4 марта по таким точкам проводят рейды - всего в Москве работают около 130 мобильных групп.

При виде проверяющих продавцы помоложе идут на спринтерский рекорд. Пенсионеры убежать не могут. Как правило, цены на таких стихийных точках не ниже, а то и выше, чем в магазинах.

На улице торгуют без медицинских книжек и документов, а растения не прошли фитосанитарный контроль, поэтому получить здесь можно совсем не цветочный букет проблем со здоровьем. По словам специалистов, это кожные и острые респираторные заболевания. Ведь неизвестно, чем цветы обрабатывались и где хранились.

Все цветы конфискуют, а на нарушителей составляют административные протоколы - прямо в оперативном штабе на колесах. В случае первого задержания - 2,5 тысячи рублей, а за повторную торговлю - уже 5 тысяч. Такие рейды продлятся все праздники - до 10 марта.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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