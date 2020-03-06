ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в Москве проходят "цветочные" рейды

15:24
  • пятница
  • 06 марта 2020

У продавцом просят медицинские книжки

Более сотни мобильных групп сейчас работают на улицах Москвы, чтобы пресечь несанкционированную продажу цветов. Торговцев штрафуют, товар у них изымают.

На подъезде пробки из автомобилей, перед входом - из людей. С самого утра мужчины берут штурмом самую большую цветочную базу в Москве - Рижский рынок. Прилавки расцвели яркими клумбами - розы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны всех сортов, передает "ТВ Центр".

Миллионы цветов приехали в столицу из Кении, Голландии, Эквадора и собственных теплиц из регионов и Подмосковья.

По городским камерам вычисляют места несанкционированной продажи. Как правило, это переходы и территории около метро. С 4 марта по таким точкам проводят рейды - всего в Москве работают около 130 мобильных групп. 

При виде проверяющих продавцы помоложе идут на спринтерский рекорд. Пенсионеры убежать не могут. Как правило, цены на таких стихийных точках не ниже, а то и выше, чем в магазинах.

На улице торгуют без медицинских книжек и документов, а растения не прошли фитосанитарный контроль, поэтому получить здесь можно совсем не цветочный букет проблем со здоровьем. По словам специалистов, это кожные и острые респираторные заболевания. Ведь неизвестно, чем цветы обрабатывались и где хранились.

Все цветы конфискуют, а на нарушителей составляют административные протоколы - прямо в оперативном штабе на колесах. В случае первого задержания - 2,5 тысячи рублей, а за повторную торговлю - уже 5 тысяч. Такие рейды продлятся все праздники - до 10 марта.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
незаконная продажа цветов
незаконная продажа цветов
Незаконная продажа цветов
Незаконная продажа цветов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.